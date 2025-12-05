Stefano Bandecchi è un sindaco che interpreta il suo ruolo istituzionale senza disciplina e onore
“Terni merita istituzioni autorevoli e interpreti all’altezza della sua storia e che sappiano esercitare il proprio ruolo con decoro e con rispetto. È per questo che Stefano Bandecchi deve dimettersi. E con lui la sua giunta e la maggioranza che lo sostiene”.Così, in una nota, Carlo Emanuele. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stefano Bandecchi. Stefano Bandecchi · Original audio. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali #Campania, flop di Stefano #Bandecchi: 5° posto tra i candidati alla presidenza, ottenendo solo lo 0,5% dei voti. @ultimora_pol Vai su X
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio: è accusato di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale - TERNI Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Terni Chiara Mastraccio per i reati di minaccia, oltraggio, ... Da ilmessaggero.it
Caos in consiglio comunale, Bandecchi verso il processo: le reazioni - Minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio: questi i reati contestati al sindaco di Terni Stefano Bandecchi per la rissa sfiorata in consiglio comunale l’estate del 2 ... Riporta umbria24.it
Terni, quel caos in consiglio comunale con furia Bandecchi: sindaco a processo. I fatti - Questi i reati per cui il sindaco di Terni Stefano Bandecchi affronterà un processo a partire dal prossimo 22 gen ... Lo riporta umbria24.it
Il sindaco Bandecchi a processo - Rinviato a giudizio per il turbolento consiglio comunale del 28 agosto del 2023. Si legge su corrieredellumbria.it
Stefano Bandecchi, chi è il candidato alla presidenza della Regione Campania: imprenditore tra politica e polemiche - In 64 anni Stefano Bandecchi, da imprenditore, si è interessato di diversi settori, dalla formazione alla ristorazione, dal ... Si legge su ilmattino.it
Bandecchi va a processo, rinviato a giudizio per il caos in Consiglio - È accusato anche di minaccia, resistenza e interruzione di pubblico servizio. Riporta msn.com