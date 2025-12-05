Stefano Bandecchi è un sindaco che interpreta il suo ruolo istituzionale senza disciplina e onore

“Terni merita istituzioni autorevoli e interpreti all’altezza della sua storia e che sappiano esercitare il proprio ruolo con decoro e con rispetto. È per questo che Stefano Bandecchi deve dimettersi. E con lui la sua giunta e la maggioranza che lo sostiene”.Così, in una nota, Carlo Emanuele. 🔗 Leggi su Ternitoday.it