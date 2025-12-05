Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport | grande successo per la città di Arezzo

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 dicembre 2025 – La città di Arezzo ha vissuto un’altra settimana di grandi eventi che le hanno portato in dote immenso successo: dal 25 al 27 novembre l’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo ha ospitato le manifestazioni dedicate agli Stati Generali del Calcio e Le Giornate Professionali dello Sport, progetto inserito all’interno del palinsesto annuale del Festival del Calcio Italiano - REVER. Tre giorni in cui lo sport è stato il protagonista assoluto delle discussioni e dei dibattiti nella città toscana, sotto la guida attenta del presidente Donato Alfani e con la preziosa vicinanza della famiglia Manzo e, in particolare, del presidente dell’S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

stati generali del calcio amp le giornate professionali dello sport grande successo per la citt224 di arezzo

© Lanazione.it - Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport: grande successo per la città di Arezzo

Contenuti che potrebbero interessarti

stati generali calcio ampStati Generali Del Calcio &amp; Le Giornate Professionali dello Sport: il programma di giovedì 27 novembre - Si comincia alle 9 all’interno della XIV edizione del Festival del Calcio Italiano: qui tutti gli interventi e gli ospiti ... Riporta tuttosport.com

Stati generali del calcio &amp; Le giornate professionali dello sport: appuntamento per la tre giorni ad Arezzo - Arezzo, 20 novembre 2025 – Arezzo, si prepara ad ospitare l’ultimi eventi inseriti nel programma della 14° edizione del “Festival de Calcio Italiano – REVER”, che nel corso di questo anno ha ... Si legge su lanazione.it

stati generali calcio ampStati Generali Del Calcio &amp; Le Giornate Professionali Dello Sport: al via martedì 25 novembre - L’evento dedicato agli Stati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali Dello Sport apre ufficialmente i battenti nella giornata di martedì 25 novembre presso l’Auditorium AIA - Da tuttosport.com

stati generali calcio ampStati Generali del calcio . Petrachi e Somma in città - Da martedì 25 tre giorni con le Giornate professionali dello sport, iniziative che diventeranno occasione di analisi e dibattito. Secondo lanazione.it

stati generali calcio ampGran Galà 2025, De Laurentiis: «Napoli più forte. Servono stati generali del calcio» - Tuona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dal palco del Gran Galà del Calcio AIC 2025: «Se fossimo meno società chiuderemmo il campionato ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Calcio Amp