Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport | grande successo per la città di Arezzo
Arezzo, 5 dicembre 2025 – La città di Arezzo ha vissuto un’altra settimana di grandi eventi che le hanno portato in dote immenso successo: dal 25 al 27 novembre l’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo ha ospitato le manifestazioni dedicate agli Stati Generali del Calcio e Le Giornate Professionali dello Sport, progetto inserito all’interno del palinsesto annuale del Festival del Calcio Italiano - REVER. Tre giorni in cui lo sport è stato il protagonista assoluto delle discussioni e dei dibattiti nella città toscana, sotto la guida attenta del presidente Donato Alfani e con la preziosa vicinanza della famiglia Manzo e, in particolare, del presidente dell’S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
