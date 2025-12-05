Startlist sprint maschile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Sabato 6 dicembre (ore 16.30) si disputerà la sprint maschile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Prosegue l’intensa settimana in Svezia con la penultima gara rivolta agli uomini: dopo l’appassionante individuale disputata mercoledì, gli atleti si cimenteranno con il format più rapido che prevede un paio di passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi). Il risultato di questo evento determinerà anche i distacchi per l’inseguimento di domenica. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, dove l’Italia si affiderà in particolar modo a Tommaso Giacomel, desideroso di ottenere un risultato di rilievo in avvio del cammino che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro è reduce dal settimo posto nell’individuale e ha tutte le carte in regola per distinguersi anche in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

