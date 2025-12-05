star di netflix e drammaturgo jeremy o harris arrestato e detenuto in giappone per 18 giorni

Arresto di Jeremy O. Harris in Giappone: dettagli e conseguenze legali. Il noto drammaturgo e attore Jeremy O. Harris, famoso per il successo mondiale ottenuto con il suo spettacolo Slave Play, si trova attualmente sotto custodia in Giappone, dove è stato arrestato più di due settimane fa. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e solleva importanti questioni legali riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti nel paese del Sol Levante. Detenzione e accuse ufficiali. Come è avvenuto l’arresto. Il 16 novembre scorso, Harris è stato fermato all’ aeroporto di Naha, nell’isola di Okinawa, in circostanze che hanno portato alla sua immediata detenzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

