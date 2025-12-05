Stand-up comedy all’Onstage | sul palco c’è Carmine Del Grosso

Penultimo appuntamento con la rassegna di stand-up comedy proposta dall’ Onstage di Castelfidardo. Questa sera (ore 22, ingresso 15 euro) sul palco salirà Carmine Del Grosso, comico, autore e podcaster nato a Napoli, ma che da tempo vive a Torino. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi spettacoli e ottenuto vari riconoscimenti. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti del format ‘Battute?’ (Premio della Satira 2020), trasmesso su Rai 2. Dal 2016 al 2021 ha fatto stato parte del cast fisso del programma ‘StandUp comedy’, in onda su Comedy Central. Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di autore e comico per CCN di Michela Giraud, sempre su Comedy Central, e ha svolto il ruolo di inviato per ‘Quelli che il Calcio’ su Rai 2, e ha partecipato a ‘Quelli che il lunedì’, programma condotto da Luca e Paolo, con Mia Ceran, andato in onda sempre su Rai2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

