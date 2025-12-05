Disavventura per una giornalista della Nuova Zelanda. Jessica Tyson stava girando un servizio sul fast fashion ad Auckland quando un uccello le è volato in faccia. Spinto dai venti il volatile le è finito dritto sul viso mentre stava facendo uno stand up di fronte a un negozio. “Santo cielo”, dice nella clip pubblicata sul suo account poco dopo essere stata colpita. Dopo l’incidente la troupe si è subito precipitata a controllare le sue condizioni. “Stai bene?”, le chiede un uomo nel video. “Stai sanguinando”, continua. L’incidente, avvenuto il due dicembre scorso, ha causato alla cronista un taglio sul lato dell’occhio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stai sanguinando”: giornalista televisiva colpita da un uccello mentre registra un servizio. Il video è virale