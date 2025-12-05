Stabilizzare i precari del Cnr a Venezia | mozione della maggioranza in comune

Con una mozione firmata dai capigruppo, a prima firma Alessio De Rossi (lista Brugnaro sindaco), la maggioranza in consiglio comunale vuole impegnare la giunta e il sindaco a spendersi con il governo centrale per il futuro dei ricercatori e delle ricercatrici precarie del Cnr (Consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tgs. . Arrivano ventidue milioni di euro per stabilizzare 259 precari. A firmare i contratti con la Sas saranno i lavoratori Asu impiegati nei dipartimenti Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Resteranno presso le sedi di appartenenza. Andrea D'Orazio - facebook.com Vai su Facebook

“Il Comune di Crotone sceglie nuovi precari invece di stabilizzare i Tis” rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X

Ricercatori Cnr, in arrivo fondi per la stabilizzazione. Ma la protesta continua - Durante un'assemblea plenaria con la presidente Maria Chiara Carrozza, il coordinamento ha ricevuto la notizia ... Riporta romatoday.it

Consiglio regionale: Una mozione bipartisan per i precari Cnr - Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il Governo a stabilizzare i precari Cnr. Secondo quotidianodelsud.it

Assemblea permanente dei precari del Cnr: occupata la sede centrale a Roma per chiedere la stabilizzazione - “Da qui non ci muoviamo finché non avremo garanzie per la completa stabilizzazione dei circa quattro mila lavoratori precari del nostro ente”. Riporta ilfattoquotidiano.it

Precari del Cnr in piazza con laboratori e lezioni per chiedere stabilizzazioni: “Tempi stretti per investire 9 milioni di euro” - Una due giorni per raccontare alla cittadinanza e al loro Ente che cosa fanno e perché sono importanti. Segnala ilfattoquotidiano.it

I precari del Cnr rioccupano - D’altronde lo avevano promesso: l’occupazione di dicembre era sospesa ma la battaglia per le stabilizzazioni non ... Riporta ilmanifesto.it

Ricerca, gli 82 precari d'eccellenza del Cnr che non possono essere assunti - Tra loro, ricercatori d'eccellenza del Cnr, la gran parte almeno si chiamano esodati. Riporta repubblica.it