Spotify Wrapped 2025 | il verdetto definitivo tra l’impero della trap e la rivoluzione pop di Sanremo

Tempo di lettura: 5 minuti Dicembre è il momento della verità. La notifica più attesa dell'anno è arrivata su milioni di smartphone: Spotify Wrapped 2025 è fuori. Non si tratta più di sensazioni o di previsioni da DJ, ma di dati certi che disegnano la mappa emotiva e sonora dell'Italia negli ultimi dodici mesi. E cosa ci dicono questi dati? Ci raccontano un'Italia musicalmente bipolare: da un lato fedelissima al culto della Trap e dell'Urban, che dominano gli ascolti quotidiani, dall'altro innamorata persa delle grandi melodie sanremesi, che quest'anno hanno letteralmente cannibalizzato la classifica dei singoli.

