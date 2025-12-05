Sport in tv oggi venerdi 5 Dicembre 2025 | comincia la Formula Uno occhio al sorteggio per i Mondiali

Si apre ufficialmente il weekend e c’è sempre grande sport in tv. Tanto calcio anche senza serie A e poi c’è la Formula Uno. Comincia il weekend con lo Sport in tv e tanto calcio e in queste ore si terrà il sorteggio dei Mondiali del 2026, e c’è tanta attesa anche per l’Italia. Gli azzurri devono fare i Playoff ma saranno presenti al sorteggio che vedrà le 48 squadre impegnate in Nord America la prossima estate. Ma non è l’impegno più atteso di questo weekend. Sport in tv, ecco cosa andrà in scena oggi giovedi Venerdi 5 Dicembre. Uno degli impegni più interessanti in data odierna riguarda lo Sport in tv e l’inizio delle Libere per l’ultimo weekend di Formula Uno. 🔗 Leggi su Sportface.it