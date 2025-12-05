Sport gratuito over 65 Baronissi | al via MiGioAct Legacy

Sport gratuito over 65 a Baronissi: al via il progetto MiGioAct Legacy. È ufficialmente iniziato a Baronissi il programma di sport gratuito over 65 Baronissi grazie al progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso da AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport e realizzato con il sostegno di Sport e Salute Spa. Un’iniziativa che mette al centro il benessere fisico e mentale degli anziani, offrendo percorsi motori strutturati e completamente gratuiti. Sul territorio comunale le attività saranno organizzate da AiCS Salerno e dall’ASD Accademia Sportiva Salernitana APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Baronissi, che ha scelto di sposare con convinzione il progetto mettendo a disposizione spazi e supporto logistico. 🔗 Leggi su Zon.it

