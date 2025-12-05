Sport gratuito over 65 Baronissi | al via MiGioAct Legacy
Sport gratuito over 65 a Baronissi: al via il progetto MiGioAct Legacy. È ufficialmente iniziato a Baronissi il programma di sport gratuito over 65 Baronissi grazie al progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso da AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport e realizzato con il sostegno di Sport e Salute Spa. Un’iniziativa che mette al centro il benessere fisico e mentale degli anziani, offrendo percorsi motori strutturati e completamente gratuiti. Sul territorio comunale le attività saranno organizzate da AiCS Salerno e dall’ASD Accademia Sportiva Salernitana APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Baronissi, che ha scelto di sposare con convinzione il progetto mettendo a disposizione spazi e supporto logistico. 🔗 Leggi su Zon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vuoi vivere lo sport da protagonista? Diventa arbitro! Il Corso Arbitri è gratuito e ti permette di ottenere la qualifica di Arbitro Territoriale. Prima lezione: 8 gennaio 2026, ore 20:30 Online Iscriviti subito: inquadra il QR code nell’immagine Per info: fo - facebook.com Vai su Facebook
Sport e Salute organizza corsi di tennis gratuiti per gli Over 65 - Si tratta del secondo ciclo di lezioni nel post estate, dedicate ai nati prima dell’1 gennaio 1965. Scrive romatoday.it
Tennis:Sport e salute, riparte progetto gratuito per gli over 65 - E' l'obiettivo, che fa parte delle attività promosse da Sport e salute, a cui tende il progetto nato nel 2021 ... Lo riporta ansa.it
Genova, sport gratuito per gli over 65 con Smart CUS City - Migliora la salute cardiovascolare e muscolare e riduce il rischio di malattie croniche, la depressione o ancora declino cognitivo. Si legge su ilsecoloxix.it
Allenamenti gratuiti per gli over 65 - È questa l’iniziativa lanciata dagli Amatori Rugby Ascoli, aderendo al progetto voluto dalla Federazione italiana rugby e dal ministero dello Sport, rivolto agli over ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Firenze, corso gratuito di boxe per over 65 alla palestra della Montagnola - L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un'opportunità a chi, per motivi economici, non ... Segnala lanazione.it
6 settimane di sport gratuito ovunque grazie ad ANIF - ANIF – Eurowellness, Associazione Impianti Sport e Fitness, in prima fila nella sensibilizzazione all’attività fisica come prevenzione e diffusione della salute si fa promotrice in Italia, di ... Segnala adnkronos.com