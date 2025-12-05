Sponsor per le rotatorie Un bando del Comune
Cercasi ’sponsor’ per le rotonde di Cesena. E’ l’appello della giunta comunale, che con un’apposita delibera ha varato il progetto indirizzato alla sponsorizzazione delle aree verdi, comprese quelle situate all’interno delle rotatorie stradali. "L’iniziativa segna un passo importante verso una gestione partecipata e innovativa degli spazi pubblici cittadini" afferma l’amministrazione comunale in una nota. La sponsorizzazione delle aree verdi non è novità per Cesena. Con due bandi pubblicati nel 2012 e nel 2014 sono stati sottoscritti otto contratti per la cura delle aree verdi nelle rotonde. Il bando attuale si muove però all’interno della nuova cornice normativa, che nel frattempo ha modificato il Codice della strada includendo la possibilità di una limitata presenza pubblicitaria nelle rotatorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
