Splitgate torna in grande stile con Arena Reloaded
La saga di Splitgate sta per vivere una nuova fase. 1047 Games ha annunciato che il progetto ripartirà con una versione totalmente rinnovata, SPLITGATE: Arena Reloaded, disponibile dal 17 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Il titolo rimarrà free-to-play, confermando l’obiettivo dello studio: riportare gli arena shooter sotto i riflettori con un’esperienza moderna ma fedele alle origini. Accanto all’annuncio, il team ha presentato anche un mini-documentario in uscita il 9 dicembre, dedicato alla storia del progetto e al peso che la community ha avuto nel definire questa nuova versione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
