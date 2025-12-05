splende il sole sui bilanci di dalterfood group

Giunge alla sua quarta edizione il report di sostenibilità di DalterFood Group, impresa tra i big player del settore lattiero-caseario a livello internazionale. Il documento racconta un anno di crescita a 360 gradi, con risultati tangibili in ambito economico, ambientale e sociale. "Nel 2024 abbiamo affrontato con determinazione le sfide globali, grazie all’impegno e alla passione di ciascuno dei nostri collaboratori e alla fiducia dei nostri stakeholder, che hanno reso possibile il raggiungimento di risultati significativi in ogni ambito della sostenibilità. Sul piano economico, abbiamo registrato un incremento del fatturato dell’11%, confermando la solidità del nostro modello di business", dichiara Andrea Guidi, general manager di DalterFood Group. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

