Spider-Man Noir il poster ufficiale rivela un elemento sorprendente della serie
Spider-Verse ha portato il mondo e il personaggio di Spider-Man Noir a un pubblico completamente nuovo, e ora il personaggio sta per approdare in TV grazie a Prime Video. Sebbene gran parte del cast e della trama di Spider-Noir siano ancora misteriosi, il fulcro della serie è la star Nicolas Cage, che interpreterà il ruolo principale in Spider-Noir. Oggi al CCXP, i fan hanno potuto dare un’occhiata in anteprima alla serie, che ha rivelato quale personaggio Cage interpreterà, e non è la persona che tutti si aspettavano. Lo studio si è presentato al CCXP con un nuovo poster di Spider-Noir, che mostra la silhouette di Spidey con i classici occhiali e cappello Noir attraverso il vetro di una porta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
