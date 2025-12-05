Spider-Man | Brand New Day pioggia di rumor su Sadie Sink riprese aggiuntive e una scena folle

Le riprese principali del nuovo film con Tom Holland si concluderanno questo mese, ma ci sono già le prime notizie riguardanti le riprese aggiuntive che coinvolgeranno anche il misterioso personaggio di Sink È stato recentemente riportato che le riprese di Spider-Man: Brand New Day termineranno questo mese, con le riprese aggiuntive previste tra il febbraio e l'aprile del prossimo anno. Si tratta di una prassi comune per qualsiasi film del Marvel Cinematic Universe, anche se sospettiamo che il mese di aprile potrebbe coincidere con le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday. Forse c'era da aspettarselo, ma il noto insider Daniel Richtman ha riportato che la star di Stranger Things Sadie Sink dovrà fare ritorno sul set proprio per le riprese aggiuntive di Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, pioggia di rumor su Sadie Sink, riprese aggiuntive e una "scena folle"

