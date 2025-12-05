Spettacolo per bambini ' Aiuto! Hanno rapito Colombina'

Gran trambusto tra i burattini in “Aiuto, hanno rapito Colombina!” in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69 solo per due fine settimana sabato 6 e 13 alle ore 18 e domenica 7 e 14 con doppio spettacolo alle 11 e alle 18. Pulcinella ed Arlecchino sono molto preoccupati perché la dolce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le Avis della zona isola hanno organizzato uno spettacolo per bambini e famiglie Al termine dello spettacolo ci sarà una merenda e lo scambio di auguri natalizi Vi aspettiamo numerosissimi... Le prenotazioni sono aperte - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner presenta a Milano la sua fondazione: «Così aiuto i bambini che hanno bisogno». Tra gli invitati Anna Wintour e Andrea Bocelli - È un onore e un privilegio fare la mia parte affinché ciò accada». corriereadriatico.it scrive

Nepal, il terremoto dei bambini: due milioni hanno bisogno di aiuto - Lo rende noto lo staff di Save the Children sul terreno il quale valuta che sono 30 su 75 i distretti colpiti dal grave sisma, ... Scrive ansa.it