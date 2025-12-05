Spettacoli di equilibrismo mercatini di Natale e presepi diffusi | tutti gli eventi delle feste a Gatteo

Dal 7 dicembre al 18 gennaio Gatteo si animerà con spettacoli per famiglie, letture, rappresentazioni teatrali, laboratori creativi sul riciclo, il presepe artistico di Gatteo Mare e tanti appuntamenti pensati per vivere insieme il periodo più atteso dell’anno.Confermato anche per il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

