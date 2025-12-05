Speed skating Francesca Lollobrigida in top ten sui 5000 ad Heerenveen

Va in archivio ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: sui 5000 femminili Francesca Lollobrigida è settima, mentre nei 1500 maschili Daniele Di Stefano è dodicesimo. Nei 5000 femminili si impone la norvegese Ragne Wiklund con il crono di 6:49.01, davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda in 6:50.11, a 1.10, ed alla neerlandese Joy Beune, terza in 6:51.83, a 2.82. Si classifica settima Francesca Lollobrigida in 6:56.80, a 7.79. In Division B settimo posto di Linda Rossi con il personale in 6:58.15, mentre è decima Laura Lorenzato, a sua volta al personale, in 7:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida in top ten sui 5000 ad Heerenveen

