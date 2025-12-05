Spaventoso frontale | auto ' vola' nel campo furgone si ribalta
Attimi di grande paura nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre a Cazzago San Martino, in località Calino, dove intorno alle 16 si è verificato un violento incidente frontale lungo via Prospero Rizzini. Per cause ora al vaglio dei Carabinieri, un furgone guidato da un ragazzo di 22 anni ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
