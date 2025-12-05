Sparò in testa al vicino che stava demolendo la sua casa | Sandro Mugnai assolto per legittima difesa

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte d’Assise di Arezzo. Sandro Mugnai, artigiano aretino di 56 anni, è stato assolto dalla Corte d’Assise di Arezzo per l’uccisione del vicino di casa, Gezim Dodoli, 59 anni, avvenuta il 5 gennaio 2023. L’uomo aveva sparato mentre Dodoli stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, episodio che aveva dato origine al tragico confronto. Riconosciuta la legittima difesa. I giudici hanno stabilito che Mugnai ha agito per legittima difesa, accogliendo la linea della difesa e scagionandolo da ogni accusa. La procura, rappresentata dal pm Laura Taddei, aveva chiesto una pena di quattro anni, riqualificando il reato da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

