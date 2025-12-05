Sparo alla testa di un maiale con la foto di Salvini attaccata sopra le minacce dopo le frasi del ministro su stop armi a Kiev - VIDEO

Uno sconosciuto spara un colpo secco facendo fuori sia una testa di maiale, sia la foto del ministro, posizionate su delle pietre in un bosco Sparo alla testa di un maiale con la foto di Salvini attaccata sopra. Una vera e propria minaccia al leader leghista, "colpevole" di aver ribadito il s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparo alla testa di un maiale con la foto di Salvini attaccata sopra, le minacce dopo le frasi del ministro su stop armi a Kiev - VIDEO

