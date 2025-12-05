Spalletti torna al Maradona quale sarà la reazione dei tifosi del Napoli dopo il passaggio alla Juve? Il dubbio sarà sciolto domenica sera
Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Il dubbio sarà sciolto domenica. Per Luciano Spalletti, la sfida di domenica contro il Napoli è chiaramente diversa da tutte le altre. L’allenatore vivrà un’emozione particolare nel tornare a Napoli e nello stadio Maradona, dove ha scritto la storia vincendo il suo unico Scudetto in Italia. Spalletti ha trascorso due stagioni nel club di Aurelio De Laurentiis, riportando il tricolore a Napoli dopo decenni. Fino a poche settimane fa, l’ovazione e gli applausi erano scontati. Ora che però è diventato il nuovo allenatore della Juventus, non è detto che accadrà lo stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
