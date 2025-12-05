Spalletti torna al Maradona quale sarà la reazione dei tifosi del Napoli dopo il passaggio alla Juve? Il dubbio sarà sciolto domenica sera

Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Il dubbio sarà sciolto domenica. Per Luciano Spalletti, la sfida di domenica contro il Napoli è chiaramente diversa da tutte le altre. L’allenatore vivrà un’emozione particolare nel tornare a Napoli e nello stadio Maradona, dove ha scritto la storia vincendo il suo unico Scudetto in Italia. Spalletti ha trascorso due stagioni nel club di Aurelio De Laurentiis, riportando il tricolore a Napoli dopo decenni. Fino a poche settimane fa, l’ovazione e gli applausi erano scontati. Ora che però è diventato il nuovo allenatore della Juventus, non è detto che accadrà lo stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti torna al Maradona, quale sarà la reazione dei tifosi del Napoli dopo il passaggio alla Juve? Il dubbio sarà sciolto domenica sera

Scopri altri approfondimenti

C’è la Juve, torna Spalletti: città divisa sull’allenatore del terzo scudetto Vai su X

Spalletti torna a Napoli da allenatore della Juventus. Quale sarà l'accoglienza dello Stadio Maradona? - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Il dubbio sarà sciolto domenica - Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Come scrive juventusnews24.com

Spalletti torna a Napoli da juventino, il suo amico allenatore: "Il Maradona si alzi e lo applauda" - "Spero che il Maradona si alzi in piedi per applaudire mister Spalletti". Lo riporta tuttomercatoweb.com

Spalletti torna a Napoli, Giletti: "Higuain ha tradito, lui no: riceverà applausi al Maradona" - Ne ha parlato il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, nel corso di un'intervista rilasciata a Kiss ... Si legge su tuttonapoli.net

Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario - Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario ... Riporta msn.com

MEDIASET - Spalletti torna a Napoli, ma da avversario: nuova sfida per il tecnico - Il 7 dicembre 2023 Luciano Spalletti veniva ufficialmente insignito della cittadinanza onoraria di Napoli, a conferma del grande lavoro svolto con i partenopei che lo aveva spinto alla conquista del t ... Riporta napolimagazine.com

Spalletti torna al Maradona da avversario, Criscitiello: "Se fossi un tifoso del Napoli..." - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, tornerà al Maradona, ma da avversario. Riporta msn.com