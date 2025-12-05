Per trentatré anni Napoli ha vissuto senza la gioia del tricolore. Un’attesa infinita spezzata da Luciano Spalletti, l’uomo che ha riportato la città sul tetto d’Italia. Il condottiero che ha guidato una squadra meravigliosa verso il terzo Scudetto, facendo evaporare un tabù che resisteva dai tempi di Diego. Eppure, a distanza di poco più di una stagione, lo stesso Spalletti prepara il suo ritorno al Maradona con addosso una maglia che a Napoli pesa più di qualunque altra: quella della Juventus. Un ribaltamento quasi cinematografico, che agita gli animi di una città da sempre viscerale nelle proprie passioni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli diviso tra rancore e gratitudine