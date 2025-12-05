Spalletti torna al Maradona da avversario | Napoli diviso tra rancore e gratitudine

Serieagoal.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per trentatré anni Napoli ha vissuto senza la gioia del tricolore. Un’attesa infinita spezzata da Luciano Spalletti, l’uomo che ha riportato la città sul tetto d’Italia. Il condottiero che ha guidato una squadra meravigliosa verso il terzo Scudetto, facendo evaporare un tabù che resisteva dai tempi di Diego. Eppure, a distanza di poco più di una stagione, lo stesso Spalletti prepara il suo ritorno al Maradona con addosso una maglia che a Napoli pesa più di qualunque altra: quella della Juventus. Un ribaltamento quasi cinematografico, che agita gli animi di una città da sempre viscerale nelle proprie passioni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

spalletti torna al maradona da avversario napoli diviso tra rancore e gratitudine

© Serieagoal.it - Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli diviso tra rancore e gratitudine

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti torna maradona avversarioMEDIASET - Spalletti torna a Napoli, ma da avversario: nuova sfida per il tecnico - Il 7 dicembre 2023 Luciano Spalletti veniva ufficialmente insignito della cittadinanza onoraria di Napoli, a conferma del grande lavoro svolto con i partenopei che lo aveva spinto alla conquista del t ... Da napolimagazine.com

spalletti torna maradona avversarioQuelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario - Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario ... Lo riporta msn.com

spalletti torna maradona avversarioC’è la Juve, torna Spalletti: città divisa sull’allenatore del terzo scudetto - Juventus ha da sempre tante storie da raccontare, ma stavolta ce n’è una che vale più delle altre. Lo riporta napoli.repubblica.it

spalletti torna maradona avversarioGAZZETTA - Spalletti torna a Napoli da avversario, resta lo scudetto vinto in azzurro - Marco Ciriello su La Gazzetta dello Sport scrive del ritorno di Spalletti a casa, a Napoli, per la gara di domenica sera contro la Juventus, la sua nuova squadra: "È sempre difficile tornare a casa, a ... Come scrive napolimagazine.com

spalletti torna maradona avversarioSpalletti torna a Napoli da juventino, il suo amico allenatore: "Il Maradona si alzi e lo applauda" - "Spero che il Maradona si alzi in piedi per applaudire mister Spalletti". Secondo tuttomercatoweb.com

spalletti torna maradona avversarioSpalletti torna al Maradona da avversario, Criscitiello: "Se fossi un tifoso del Napoli..." - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, tornerà al Maradona, ma da avversario. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Torna Maradona Avversario