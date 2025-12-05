Spalletti sarà sommerso di applausi lo stadio non sono i social
Ci sono varie categorie di tifosi ma due su tutte. Quelli che vanno allo stadio (attività a Napoli particolarmente faticosa, non è che prendi la metro viola ed è fatta, andata e ritorno) e quelli che non ci vanno. Quelli che non ci vanno, poi, distribuiscono le loro energie scrivendo sui social, girando video, chiamando radio e tv. Quelli che si sobbarcano la fatica, invece, rispettano la legge del campo. Allo stadio va ancora chi ha visto Giorgio Braglia. O Mocellin. I meno diversamente anziani possono ricordare Ignoffo, Toledo, Varricchio e via dicendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
