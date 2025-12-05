Spalletti è il migliore | alla Juve scelta inevitabile Mario Rui si racconta a Tuttosport

Svincolato da quasi un anno ma ancora in ottima condizione, Mario Rui resta uno dei simboli del terzo scudetto del Napoli e un punto di riferimento per i tifosi azzurri. Intervistato da Tuttosport, l'ex vicecapitano ha ripercorso gli anni con Spalletti, l'ultimo campionato vinto e il suo futuro professionale. «La voglia di calcio è tantissima – racconta a Tuttosport – anche se mi sono preso un periodo per dedicarmi alla mia famiglia. Mi alleno molto e credo di essere vicino a ricominciare». Possibile un ritorno in Serie A? «Ci sono state opportunità, ma l'anno scorso non riuscivo a immaginarmi con una maglia diversa dal Napoli.

