Spaccio nei giardinetti di Piazza Kennedy | quattro condanne e un' assoluzione

AVELLINO, 5 dicembre 2025 – Il processo sullo spaccio di stupefacenti nei giardinetti di Piazza Kennedy approda al primo punto fermo: quattro condanne e un’assoluzione. Le pene, pronunciate dal giudice monocratico Lorenzo Corona, oscillano dai quattro anni ai cinque anni e quattro mesi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spaccio anche a minori in Piazza Kennedy, quattro condannati, uno solo assolto - Pene severe per gli spacciatori di Piazza Kennedy, tra i quattro anni e i cinque anni e quattro mesi. irpinianews.it scrive

Avellino, spaccio di droga: preso il pusher dei giardini di piazza Kennedy - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 37enne gambiano, incensurato, trovato in possesso di ... Lo riporta ilmattino.it

Spaccio ai giardini e in piazza Garibaldi. Arrivano le condanne per sei africani - La droga era stata venduta anche a poliziotti che si erano finti clienti. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Piazza di spaccio a conduzione familiare condannate moglie e figlia del boss Clemente - Gestivano una fiorente piazza di spaccio di cocaina e hashish in Valle Caudina: arrivano quattro condanne. Secondo ilmattino.it