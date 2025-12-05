Spaccio in un bivacco nei boschi del Senese due in manette

MONTERIGGIONI – Spaccio nei boschi del Senese, due in manette. I carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del nucleo forestale di San Gimignano e Rapolano hanno fermato due uomini all’interno di un bivacco nel bosco, in località Riciano. Un’operazione in cui sono stati impiegati dieci militari che ha permesso di individuare e fermare due cittadini di origine marocchina. L’attività nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori che avevano incontrato un bivacco sospetto nel bosco. I carabinieri nei giorni successivi hanno effettuato servizi di riscontro fermando e segnalando alla locale prefettura alcuni assuntori che usufruivano dell’area di spaccio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

