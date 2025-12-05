Spaccio di cocaina a Rimini due cugini arrestati in flagrante con oltre 100 dosi pronte da smerciare

Due cugini albanesi sono stati arrestati a Rimini per spaccio di cocaina. Sequestrate oltre 100 dosi e quasi mille euro durante i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spaccio di cocaina a Rimini, due cugini arrestati in flagrante con oltre 100 dosi pronte da smerciare

