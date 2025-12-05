sottrae soldi agli eredi di un connazionale morto e compra 30 tra case box e capannoni

Ferrara, 5 dicembre 2025 – Un patrimonio immobiliare costruito con mezzo milione di euro sottratti agli eredi di un connazionale morto in un incidente stradale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Ferrara, che ha sequestrato oltre 30 immobili tra appartamenti, box e capannoni riconducibili a due cittadini di nazionalità estera residenti ad Argenta. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Ferrara su richiesta della Procura, colpisce il presunto autore principale, titolare di imprese attive nel Ferrarese. L’uomo avrebbe illecitamente trattenuto per sé circa 500mila euro versati da una compagnia assicurativa agli eredi della vittima, che hanno poi sporto denuncia-querela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

