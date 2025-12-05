Sostenibilità Maggi Tetra Pak | Entro dicembre in Italia contenitore con più alto contenuto carta 1° al mondo

(Adnkronos) – "Da un punto di vista di packaging material entro la fine del mese di dicembre, e questa è una novità che ho molto piacere di condividere, introdurremo il primo contenitore al mondo con un più alto contenuto di carta rispetto a quelli che sono già in commercio ed è un risultato molto molto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Lavoro, impresa, sostenibilità e misure di contrasto alla violenza sono state le tematiche centrali del convegno svoltosi ieri al Ministero della Cultura. In questa occasione, a Isa Maggi Statigeneralidonne e alla Presidente del CUG del Ministero della Cultura, M - facebook.com Vai su Facebook

Sostenibilità, Maggi (Tetra Pak): "Entro dicembre in Italia contenitore con più alto contenuto carta, 1° al mondo" - L'intervista al presidente South Europe della multinazionale leader nella produzione di sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti e cibi ... Si legge su adnkronos.com

Tetra Pak: nel nostro Dna sostenibilità e ricerca, 140 milioni gli investimenti 2024 - (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Sostenibilità e ricerca sono parte del Dna di Tetra Pak, colosso attivo in soluzioni di confezionamento di alimenti, ma anche di trattamento degli stessi, con un ruolo di ... Segnala ilsole24ore.com

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe - L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto di industria, sostenibilità e cultura aziendale. Segnala quotidiano.net

“I nostri contenitori ora finiscono nei cruscotti delle auto”. La rivoluzione green di Tetra Pak - L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto di industria, sostenibilità e cultura aziendale. Da quotidiano.net

Tetra Pak, le confezioni riciclate possono diventare componenti per le auto: i piani green del colosso svedese - Il sistema di packaging asettico lanciato da Tetra Pak nel 1961 consente di proteggere le ... Scrive msn.com

Tetra Pak celebra '60 anni di futuro' in Italia - Tetra Pak, la multinazionale svedese dell'imballaggio, celebra i 60 di presenza in Italia e la sua "storia di innovazione, sostenibilità e partnership nella filiera agroalimentare italiana". Segnala ansa.it