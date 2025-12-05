Sostenibilità Alfani Versalis | In sviluppo tecnologie complementari per circolarità e specializzazione

(Adnkronos) – "Come Versalis abbiamo annunciato un importante piano di trasformazione che da un lato va verso la riduzione del perimetro della chimica di base e dall'altro guarda allo sviluppo di nuove piattaforme sostenibili, come le piattaforme bio, di circolarità e di specializzazione. Con questo obiettivo e questa visione, stiamo sviluppando una serie di tecnologie . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Rai Per la Sostenibilita - ESG - facebook.com Vai su Facebook

Sostenibilità, Alfani (Versalis): "In sviluppo tecnologie complementari per circolarità e specializzazione" - Cortina 2026 oggetto iconico che rappresenta unione di sostenibilità e innovazione" ... Si legge su adnkronos.com

L'Ad Versalis sui progetti per Brindisi: «Meno impatto sull’ambiente - Per l’amministratore delegato di Versalis Adriano Alfani, il percorso per arrivare alla realizzazione, a Brindisi, della gigafactory per la produzione di batterie, con il coinvolgimento ... Segnala quotidianodipuglia.it

Vendita a Versalis. C’è il closing - L’acquisizione "consolida ulteriormente la strategia di Versalis in ottica di specializzazione del business. Segnala ilrestodelcarlino.it

Versalis, Mantova: avviata la costruzione dell'impianto demo Hoop - Alfani (Versalis): "Il progetto rappresenta un passo importante nella nostra strategia per lo sviluppo del riciclo chimico, complementare a quello meccanico" Versalis, società chimica di Eni, ha ... Secondo affaritaliani.it

Versalis-Veritas insieme per riciclo avanzato plastiche - Versalis, società chimica di Eni, e Veritas, una delle maggiori multiutility d'Italia attiva nella Città metropolitana di Venezia e in parte della provincia di Treviso, hanno sottoscritto oggi un ... Da ansa.it

Riconversione Versalis, Urso: "Un passo per lo sviluppo". La Cgil: "Uno scempio" - Il 3 dicembre il vertice al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui hanno partecipato i vertici di Versalis, ... Secondo rainews.it