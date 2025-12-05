Sossio Aruta rapporti pessimi con Ursula dopo l’addio | Non abbiamo trovato un equilibrio

Rapporti ancora pessimi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, cosa ha detto l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Da circa due anni Sossio Aruta e Ursula Bennardo ha messo fine alla loro storia d’amore nata a Uomini e Donne e da quel momento non hanno perso occasioni per attaccarsi e criticarsi. I due continuano ad essere legati dalla figlia Bianca, ma nemmeno questo li ha spinti a trovare un equilibrio nel loro rapporto. Durante l’ospitata a Casa Lollo l’ex cavaliere a Lorenzo Pugnaloni riferendosi all’ex dama ha detto: “Non me ne frega nulla, fa parte del passato. Non è cambiato nulla per quanto riguarda i rapporti non è cambiato nulla “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Sossio Aruta, rapporti pessimi con Ursula dopo l’addio: “Non abbiamo trovato un equilibrio”

