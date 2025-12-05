Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di un guasto improvviso che ha interessato una condotta idrica nel territorio del Comune di Montecalvo irpino, al fine di consentire la riparazione, già in corso, si è reso necessario sospendere temporaneamente il Servizio in contrada Malvizza di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sospensione temporanea dell’erogazione idropotabile ad Amantea, solo nella frazione Campora San Giovanni. Il servizio sarà ripristinato nel pomeriggio ? - facebook.com Vai su Facebook