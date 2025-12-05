Sos furti più controlli per i carabinieri

Più controlli nel territorio di Correggio per fronteggiare i reati predatori, in particolare i furti e le truffe, che nell'ultimo periodo sono diventati un fenomeno in forte crescita nella zona, con che i cittadini manifestano in modo chiaro la loro percezione di insicurezza. L'altra sera, con servizi fino a notte fonda, i carabinieri della locale caserma, supportati da pattuglie del territorio e dai colleghi dell'Ispettorato del lavoro, hanno svolto una attività mirata di contrasto alla criminalità e al degrado urbano. Durante gli accertamenti sono state controllate quasi novanta persone, 34 veicoli, oltre a una decina di esercizi pubblici.

