Sos dei Comitati parte la verifica | L’autodromo fa troppo rumore

Parco di Monza non più oasi di quiete nel verde, ma rumorosa giostra dei motori, a causa delle gare in autodromo. Il Comitato per il Parco Antonio Cederna e “La Villa Reale è anche mia“ dopo anni di sollecitazioni hanno ottenuto la richiesta da parte dell’Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Monza ad Arpa di verificare la validità del sistema per il monitoraggio del rumore e misure integrative di controllo. "Ancor più che negli anni precedenti – spiega la presidente del Comitato Bianca Montrasio – abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere segnalazioni e proteste per l’inaccettabile inquinamento acustico nel Parco, ma anche nei Comuni limitrofi e persino in città, provocato dall’utilizzo fuori controllo delle attività motoristiche in autodromo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

