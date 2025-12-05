Sos dei Comitati parte la verifica | L’autodromo fa troppo rumore
Parco di Monza non più oasi di quiete nel verde, ma rumorosa giostra dei motori, a causa delle gare in autodromo. Il Comitato per il Parco Antonio Cederna e “La Villa Reale è anche mia“ dopo anni di sollecitazioni hanno ottenuto la richiesta da parte dell’Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Monza ad Arpa di verificare la validità del sistema per il monitoraggio del rumore e misure integrative di controllo. "Ancor più che negli anni precedenti – spiega la presidente del Comitato Bianca Montrasio – abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere segnalazioni e proteste per l’inaccettabile inquinamento acustico nel Parco, ma anche nei Comuni limitrofi e persino in città, provocato dall’utilizzo fuori controllo delle attività motoristiche in autodromo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Parte “Idee per Roma”: questo è solo l’inizio. Faremo tappa in tutti i Municipi per presentare le nostre proposte e confrontarci con cittadini, associazioni e comitati di quartiere. Oggi un bel confronto con il sindaco Roberto Gualtieri, il nostro segretario Carlo Cale - facebook.com Vai su Facebook
No al biodigestore Sos e raccolta firme da parte del Comitato - Prima della Conferenza dei servizi di mercoledì, la realizzazione di un biodigestore ad Arena Po arriva sul tavolo del prefetto Francesca De Carlini al quale chiedono di bloccare il progetto. ilgiorno.it scrive
Sos dei comitati: "Effetti pesanti anche su Monza" - Dopo la mobiitazione di sabato scorso, i comitati monzesi seguiranno le future proteste dei colleghi della Brianza per continuare a dire "no" alla Pedemontana. Scrive ilgiorno.it
Sos Comitati,'Basta cemento,Livorno ha già pagato con alluvione' - Protesta stamani a Livorno dei comitati di "Lotta Ambiente", "Salute e Lavoro" contro il Piano Strutturale e Operativo oggi in approvazione in consiglio comunale. Lo riporta ansa.it