Sorteggio per il Mondiale 2026 l’ombra dei diritti umani sul torneo a 48 squadre | Cancellate le campagne antirazzismo e antidiscriminazione

A poche ore dal sorteggio dei gironi, il Mondiale 2026 nasce già travolto dalle polemiche. La Fifa si prepara a consegnare a Donald Trump un discusso “Premio per la Pace”. Mancano poche ore alla cerimonia del sorteggio dei gironi del Mondiale di calcio che si giocherà il prossimo anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E già imperversano le polemiche per il “ deterioramento della situazione dei diritti umani negli Usa ”. – Notizie.com Presso il Kennedy Center di Washington, alle 18 ora italiana, si terrà il sorteggio del primo Mondiale Fifa a 48 squadre. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sorteggio per il Mondiale 2026, l’ombra dei diritti umani sul torneo a 48 squadre: “Cancellate le campagne antirazzismo e antidiscriminazione”

