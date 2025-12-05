Sorteggio Mondiali urna benevola con l’Italia A noi Canada Qatar e Svizzera

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'urna di Washington sorride all'Italia, che riesce ad evitare le teste di serie più temibili e parecchie delle mine vaganti tra le 48 squadre che parteciperanno al mondiale nordamericano. Il sorteggio arriva dopo uno spettacolo un po' troppo lungo ma gli Azzurri, se riusciranno a superare l'ostacolo dei playoff, possono guardare con ottimismo alla fase a gironi. La testa di serie che ci tocca è il Canada, forse la più debole tra le squadre di prima fascia: molto meno bene va quando viene estratta la seconda fascia, visto che esce la Svizzera, che tanto male ci ha fatto all'ultimo europeo. Nella terza fascia, invece, non possiamo lamentarci: il Qatar è una realtà in crescita ma, sicuramente, non è una delle squadre più temibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sorteggio mondiali urna benevola con l8217italia a noi canada qatar e svizzera

© Ilgiornale.it - Sorteggio Mondiali, urna benevola con l’Italia. A noi Canada, Qatar e Svizzera

Leggi anche questi approfondimenti

sorteggio mondiali urna benevolaSorteggio Mondiali, urna benevola con l’Italia. A noi Canada, Qatar e Svizzera | Diretta - Bosnia, l'Italia finirà in un gruppo non impossibile con i padroni di casa del Cana ... Da msn.com

Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Lo riporta tuttosport.com

sorteggio mondiali urna benevolaSorteggio Mondiali 2026: dove vederlo e come funziona. L'talia per ora è solo una X - Ci siamo: il Mondiale 2026, quello con triplice sede in Nord e MesoAmérica, spalmato tra Canadà, Stati Uniti e Messico, da oggi entra nel vivo. Secondo tuttosport.com

sorteggio mondiali urna benevolaSorteggio mondiali 2026, quali squadre deve temere l’Italia di Gattuso - Venerdì alle 18 italiane a Washington si terrà il sorteggio dei gironi del mondiale 2026. Secondo msn.com

sorteggio mondiali urna benevolaMondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e oggi conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Segnala msn.com

sorteggio mondiali urna benevolaItalia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026, quale può essere il girone migliore o peggiore - L'Italia è in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, in caso di qualificazione prenderà il posto della casella con la "X" che contrassegna ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorteggio Mondiali Urna Benevola