Sorteggio Mondiali urna benevola con l’Italia A noi Canada Qatar e Svizzera

L'urna di Washington sorride all'Italia, che riesce ad evitare le teste di serie più temibili e parecchie delle mine vaganti tra le 48 squadre che parteciperanno al mondiale nordamericano. Il sorteggio arriva dopo uno spettacolo un po' troppo lungo ma gli Azzurri, se riusciranno a superare l'ostacolo dei playoff, possono guardare con ottimismo alla fase a gironi. La testa di serie che ci tocca è il Canada, forse la più debole tra le squadre di prima fascia: molto meno bene va quando viene estratta la seconda fascia, visto che esce la Svizzera, che tanto male ci ha fatto all'ultimo europeo. Nella terza fascia, invece, non possiamo lamentarci: il Qatar è una realtà in crescita ma, sicuramente, non è una delle squadre più temibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sorteggio Mondiali, urna benevola con l’Italia. A noi Canada, Qatar e Svizzera

Leggi anche questi approfondimenti

Mondiali 2026, in corso il sorteggio con le possibili avversarie dell’Italia. Il torneo iridato è in programma dall'11 giugno al 19 luglio nel continente americano, tra Usa, Canada e Messico. Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X

Sorteggio Mondiali, urna benevola con l’Italia. A noi Canada, Qatar e Svizzera | Diretta - Bosnia, l'Italia finirà in un gruppo non impossibile con i padroni di casa del Cana ... Da msn.com

Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Lo riporta tuttosport.com

Sorteggio Mondiali 2026: dove vederlo e come funziona. L'talia per ora è solo una X - Ci siamo: il Mondiale 2026, quello con triplice sede in Nord e MesoAmérica, spalmato tra Canadà, Stati Uniti e Messico, da oggi entra nel vivo. Secondo tuttosport.com

Sorteggio mondiali 2026, quali squadre deve temere l’Italia di Gattuso - Venerdì alle 18 italiane a Washington si terrà il sorteggio dei gironi del mondiale 2026. Secondo msn.com

Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e oggi conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Segnala msn.com

Italia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026, quale può essere il girone migliore o peggiore - L'Italia è in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, in caso di qualificazione prenderà il posto della casella con la "X" che contrassegna ... fanpage.it scrive