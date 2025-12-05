Sorteggio Mondiali per l’Italia possibile girone con Qatar Canada e Svizzera
Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026. Era uno degli eventi più attesi ed è arrivata la conferma. In questi minuti si è tenuto il sorteggio per i Mondiali di calcio del 2026, sorteggio tenutosi a Washington e che vede protagoniste le 48 squadre che prenderanno parte all'evento. Non ci sono tutte le qualificate per il Mondiale e ci sono 6 posti ancora in bilico che arriveranno dai Playoff e anche l'Italia uscirà ancora dai Playoff dove affronterà Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia. Sorteggio Mondiali, ecco le possibili avversarie dell'Italia.
