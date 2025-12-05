Sorteggio Mondiali i gironi in diretta | l'Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata

I gironi dei Mondiali 2026 in diretta. Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Alle 18 il sorteggio dei Mondiali: ecco come funziona - facebook.com Vai su Facebook

Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X

Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Si legge su fanpage.it

Sorteggio Mondiali 2026, la diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming) e come funziona - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... ilmessaggero.it scrive

Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026/ Streaming video tv: si forma il tabellone! (oggi 5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: venerdì 5 dicembre a Washington verranno formati i gruppi della Coppa del Mondo. Segnala ilsussidiario.net

Sorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Secondo italiaoggi.it

LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Come scrive gazzetta.it

Sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026: data, orario, squadre, fasce e dove vederlo in diretta tv e streaming - Tutto sul sorteggio che definirà i 12 gironi della fase finale del Mondiale 2026: come funziona, quando si svolge e come seguirlo live. Come scrive goal.com