Sorteggio Mondiali i gironi in diretta | l'Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gironi dei Mondiali 2026 in diretta. Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sorteggio mondiali gironi direttaSorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Si legge su fanpage.it

sorteggio mondiali gironi direttaSorteggio Mondiali 2026, la diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming) e come funziona - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... ilmessaggero.it scrive

sorteggio mondiali gironi direttaDiretta sorteggio gironi Mondiali 2026/ Streaming video tv: si forma il tabellone! (oggi 5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: venerdì 5 dicembre a Washington verranno formati i gruppi della Coppa del Mondo. Segnala ilsussidiario.net

sorteggio mondiali gironi direttaSorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Secondo italiaoggi.it

sorteggio mondiali gironi direttaLIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Come scrive gazzetta.it

sorteggio mondiali gironi direttaSorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026: data, orario, squadre, fasce e dove vederlo in diretta tv e streaming - Tutto sul sorteggio che definirà i 12 gironi della fase finale del Mondiale 2026: come funziona, quando si svolge e come seguirlo live. Come scrive goal.com

Cerca Video su questo argomento: Sorteggio Mondiali Gironi Diretta