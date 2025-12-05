Sorteggio Mondiali di calcio 2026 oggi alle 18 | l’Italia scopre le avversarie se passa i playoff

Oggi alle 18 italiane, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si terrà il sorteggio dei gironi del Mondiale di calcio 2026. Per la prima volta nella storia, la competizione si disputerà in tre paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Sarà anche il primo Mondiale a 48 squadre, con 104 partite totali distribuite in 16 città, di cui 3 messicane, 2 canadesi e 11 statunitensi. Il torneo prenderà il via giovedì 11 giugno 2026 allo Stadio Azteca di Città del Messico e si concluderà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Trentanove giorni di calcio che vedranno protagoniste 48 nazionali, suddivise in 12 gironi da quattro squadre ciascuno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sorteggio Mondiali di calcio 2026 oggi alle 18: l’Italia scopre le avversarie (se passa i playoff)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

YILDIZ: L’OFFERTA SALE. AL SORTEGGIO MONDIALI CON UNA X: NEI BUSSOLOTTI METTIAMO GRAVINA https://youtu.be/unAHyJMSazQ - facebook.com Vai su Facebook

Negli Usa show e polemiche, ecco il tabellone dei mondiali. Domani il sorteggio. Attesa per il 'Premio per la pace' Fifa. #ANSA Vai su X

Sorteggio Mondiali 2026, a che ora e dove vederlo in TV: gironi, fasce e criteri - Perché a Washington si effettua il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Si legge su fanpage.it

Sorteggio mondiali 2026: il calcio mondiale guarda a Washington - Tutto sul nuovo format a 48 squadre, fasce, città ospitanti e calendario ... Scrive mam-e.it

Mondiali 2026, è il giorno dei sorteggi dei gironi: orario, regolamento ed eventuali avversarie dell’Italia - Il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 può essere seguito in diretta TV sui canali di Sky Sport, ma anche in live- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Sorteggio Mondiali 2026: come funziona, a che ora e dove vederlo in diretta - Ci saranno anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Andrea Bocelli, i Village People e Robbie ... today.it scrive

Come funziona il sorteggio dei gironi dei Mondiali di calcio del 2026 - Venerdì 5 dicembre 2025 alle 18 (ora italiana) le Nazionali qualificate (e quelle che otterranno la qualificazione passando dai playoff) scopriranno quali saranno le loro prime avversarie nella Coppa ... ilfoglio.it scrive

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: le possibili avversarie dell’Italia | Orario, regolamento e dove vederlo in tv - Dove vedere in tv e streaming il sorteggio Il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 viene trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e su RaiSport. Riporta ilfattoquotidiano.it