Inter News 24 Sorteggio Mondiali 2026, ufficiali tutti i gironi: ecco dove potrebbe capitare l’Italia in caso di qualificazione dai playoff. Si è appena conclusa a Washington, nel cuore degli Stati Uniti, la scintillante cerimonia per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, la prima storica edizione “extra-large” a 48 squadre che si disputerà congiuntamente tra USA, Messico e Canada. L’urna del Kennedy Center ha sorriso, seppur al momento solo virtualmente, alla nostra Nazionale. L’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, conosce ora il suo destino, ma dovrà prima conquistare il pass sul campo attraverso le insidie degli spareggi in programma a marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

