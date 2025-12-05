Sorteggio Mondiali 2026 ufficiali tutti i gironi | ecco dove potrebbe capitare l’Italia!

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sorteggio Mondiali 2026, ufficiali tutti i gironi: ecco dove potrebbe capitare l’Italia in caso di qualificazione dai playoff. Si è appena conclusa a Washington, nel cuore degli Stati Uniti, la scintillante cerimonia per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, la prima storica edizione “extra-large” a 48 squadre che si disputerà congiuntamente tra USA, Messico e Canada. L’urna del Kennedy Center ha sorriso, seppur al momento solo virtualmente, alla nostra Nazionale. L’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, conosce ora il suo destino, ma dovrà prima conquistare il pass sul campo attraverso le insidie degli spareggi in programma a marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

sorteggio mondiali 2026 ufficiali tutti i gironi ecco dove potrebbe capitare l8217italia

© Internews24.com - Sorteggio Mondiali 2026, ufficiali tutti i gironi: ecco dove potrebbe capitare l’Italia!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sorteggio mondiali 2026 ufficialiSorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilmattino.it

Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Si legge su tuttosport.com

sorteggio mondiali 2026 ufficialiSorteggio Mondiali 2026, diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming), come funziona e possibili avversarie dell'Italia - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilmessaggero.it

sorteggio mondiali 2026 ufficialiSorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. Segnala tg24.sky.it

sorteggio mondiali 2026 ufficialiDiretta sorteggio gironi Mondiali 2026/ Streaming video Rai 2: da Bocelli a Trump (oggi 5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: venerdì 5 dicembre a Washington verranno formati i gruppi della Coppa del Mondo. Segnala ilsussidiario.net

sorteggio mondiali 2026 ufficialiSorteggio Mondiali 2026: Tabellone, Gruppi e Calendario - Si terrà venerdì 5 dicembre a Washington alle ore 18 italiane il sorteggio dei Mondiali 2026, con composizione gironi e accoppiamenti ... Riporta sportnotizie24.com

Cerca Video su questo argomento: Sorteggio Mondiali 2026 Ufficiali