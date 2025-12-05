Sorteggio Mondiali 2026 Trump riceve Premio Fifa per la Pace da presidente Infantino tycoon | Ora il mondo è un posto più sicuro - VIDEO

Alla cerimonia di conferimento del Premio Fifa tenutasi a Washington, Trump - ottenuto il riconoscimento - ha ringraziato la famiglia, tornando a mettere l'America al primo posto. Ma non sono mancate le critiche, come quelle della Human Rights Watch che ha parlato di totale mancanza di trasparenza n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sorteggio Mondiali 2026, Trump riceve "Premio Fifa per la Pace" da presidente Infantino, tycoon: "Ora il mondo è un posto più sicuro" - VIDEO

Mondiali 2026, in corso il sorteggio con le possibili avversarie dell’Italia. Il torneo iridato è in programma dall'11 giugno al 19 luglio nel continente americano, tra Usa, Canada e Messico. Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X

Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Riporta affaritaliani.it

Sorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche - Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Fifa Infantino insieme a una medaglia ... Lo riporta msn.com

Sorteggio Mondiali 2026, i vip presenti: da Bocelli a Robbie Williams, da Ronaldo a Tom Brady e Shaquille O'Neal - A Washington si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Secondo msn.com

Trump al sorteggio dei Mondiali: "Il vero football è questo, non quello americano..." - Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di estrarre la pallina degli Stati Uniti, il presidente Usa ha citato Pelé ("uno dei migliori, l'ho visto ... sport.sky.it scrive

Sorteggio Mondiali 2026, la cerimonia in diretta – Trump: "Grande giornata" - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia del sorteggio per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Segnala msn.com

Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa: Un grande onore - e numero due, abbiamo lavorato molto al Kennedy Center, stava cadendo a pezzi ed ora è completamente rinnovato", lo ha dett ... Riporta ilgiornale.it