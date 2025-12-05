Sorteggio Mondiali 2026 Trump riceve Premio Fifa per la Pace da presidente Infantino tycoon | Ora il mondo è un posto più sicuro - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025

Alla cerimonia di conferimento del Premio Fifa tenutasi a Washington, Trump - ottenuto il riconoscimento - ha ringraziato la famiglia, tornando a mettere l'America al primo posto. Ma non sono mancate le critiche, come quelle della Human Rights Watch che ha parlato di totale mancanza di trasparenza n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sorteggio Mondiali 2026, Trump riceve "Premio Fifa per la Pace" da presidente Infantino, tycoon: "Ora il mondo è un posto più sicuro" - VIDEO

