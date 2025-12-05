Sorteggio mondiali 2026 | presente anche Trump Ecco chi potrebbe affrontare l’Italia | Diretta

Tutto è pronto al John F. Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei gironi del mondiale di calcio che, la prossima estate, vedrà incollati allo schermo miliardi di appassionati del gioco più bello del mondo. Alla presenza del presidente americano Donald Trump e del presidente della Fifa Gianni Infantino, le 48 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo più grande di sempre sapranno la composizione dei gironi che garantiranno l’accesso ai sedicesimi di finale. Anche se l’Italia dovrà ancora battere l’Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia per staccare il biglietto per il Nordamerica, da stasera gli Azzurri sapranno le tre squadre con le quali dovranno vedersela nel caso uscissero finalmente vincitori dal playoff europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sorteggio mondiali 2026: presente anche Trump. Ecco chi potrebbe affrontare l’Italia | Diretta

