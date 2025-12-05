Sorteggio Mondiali 2026 premio per la pace a Trump tra le critiche

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Fifa ha consegnato stasera, durante il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione del nuovo "Peace Prize – Football Unites the World" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il riconoscimento, voluto personalmente dal presidente Gianni Infantino e dedicato a chi offre un contributo "eccezionale" alla pace globale, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sorteggio mondiali 2026 premioSorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche - Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Fifa Infantino insieme a una medaglia ... Da adnkronos.com

sorteggio mondiali 2026 premioSorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Lo riporta ansa.it

sorteggio mondiali 2026 premioSorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. Secondo tg24.sky.it

sorteggio mondiali 2026 premioSorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump - Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Secondo msn.com

sorteggio mondiali 2026 premioMondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) - L'Equipe ha dedicato ampio al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Segnala ilnapolista.it

sorteggio mondiali 2026 premioDiretta sorteggio gironi Mondiali 2026/ Streaming video Rai 2: da Bocelli a Trump (oggi 5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: venerdì 5 dicembre a Washington verranno formati i gruppi della Coppa del Mondo. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sorteggio Mondiali 2026 Premio