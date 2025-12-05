Sorteggio Mondiali 2026 | le fasce orario e dove vederlo in tv

Washington (Stati Uniti), 5 dicembre 2025 - Le varie Nazionali che prenderanno parte al prossimo Mondiale, in programma fra Stati Uniti, Messico e Canada, stanno per conoscere il loro cammino nella competizione iridata. In attesa che venga stabilito il quadro completo delle selezioni presenti ai nastri di partenza (saranno in totale 48, ma al momento ne mancano ancora sei), ecco che in giornata saranno delineati i 12 gironi in cui saranno divise le squadre. Il sorteggio si tiene a Washington presso il John F. Kennedy Center for the Performing Art e coinvolgerà anche quelle Nazionali, come ad esempio l'Italia, che sono in ballo per guadagnarsi il pass per il Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sorteggio Mondiali 2026: le fasce, orario e dove vederlo in tv

