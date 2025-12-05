Sorteggio Mondiali 2026 | Italia in Quarta Fascia Sfida Aperta per gli Azzurri

Mondouomo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle ore 18:00 italiane, va in scena a Washington il sorteggio dei 12 gironi da quattro squadre per i Mondiali 2026 negli USA, Canada e Messico. L’Italia di Gennaro Gattuso, ancora in bilico dopo i playoff UEFA, occuperebbe la quarta fascia in caso di qualificazione, segnando un ritorno al Mondiale assente da 20 anni. . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

sorteggio mondiali 2026 italia in quarta fascia sfida aperta per gli azzurri

© Mondouomo.it - Sorteggio Mondiali 2026: Italia in Quarta Fascia, Sfida Aperta per gli Azzurri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sorteggio mondiali 2026 italiaSorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Da fanpage.it

sorteggio mondiali 2026 italiaSorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore - In primis, non partecipare al terzo Mondiale ma poi ecco le peggiori e migliori opzioni stando in quarta fascia ... quifinanza.it scrive

sorteggio mondiali 2026 italiaSi alza il sipario sul Mondiale 2026: alle 18 il sorteggio. Tutto su fasce e vincoli - Ci siamo: tra un'ora ci sarà il sorteggio dei gironi della Coppa del. Scrive tuttomercatoweb.com

sorteggio mondiali 2026 italiaMondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo - Presenti Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia ... Lo riporta tg24.sky.it

sorteggio mondiali 2026 italiaSorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Si legge su italiaoggi.it

sorteggio mondiali 2026 italiaBaggio e le parole sull'Italia al Mondiale: "Mi auguro che non deludano..." - La leggenda del calcio italiano parla prima del sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo: "Ho vissuto un'esperienza meravigliosa negli States, nonostante... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sorteggio Mondiali 2026 Italia