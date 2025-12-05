Sorteggio Mondiali 2026 | Italia in Quarta Fascia Sfida Aperta per gli Azzurri

Oggi alle ore 18:00 italiane, va in scena a Washington il sorteggio dei 12 gironi da quattro squadre per i Mondiali 2026 negli USA, Canada e Messico. L’Italia di Gennaro Gattuso, ancora in bilico dopo i playoff UEFA, occuperebbe la quarta fascia in caso di qualificazione, segnando un ritorno al Mondiale assente da 20 anni. . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sorteggio Mondiali 2026: Italia in Quarta Fascia, Sfida Aperta per gli Azzurri

