Sorteggio Mondiali 2026 Italia in quarta fascia | il girone migliore e peggiore

I sorteggi Mondiali 2026 sono in programma per oggi, 5 dicembre 2025, alle ore 18:00 (ora italiana). Tutti gli sportivi nostrani saranno dinanzi a un display, perché idealmente l’Italia tornerà al centro dei gironi. Come protagonista? Niente affatto, come “variabile nascosta”. La Nazionale di Gattuso deve infatti affrontare i rischiosi playoff UEFA, nella speranza di aggiudicarsi uno dei sei slot rimanenti per la Coppa del Mondo 2026. A Washington si terrà il sorteggio per definire la struttura dei 12 gironi da 4 squadre. Come vedere il nostro tricolore in uno di quegli slot? Battere l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo e, cinque giorni dopo, avere la meglio anche della vincente tra Bosnia-Galles. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore

