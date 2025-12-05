Sorteggio mondiali 2026 al via la cerimonia | prevista la presenza di Donald Trump

Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Lunghe file si sono formate sotto la neve già dalle 7 di stamattina, all’esterno del Kennedy Center for the Performing Arts, sede dell’evento. Per il sorteggio del tabellone del torneo, allargato per questa edizione a 48 nazioni e ospitato dall’11 giugno al 19 luglio Stati Uniti, Messico e Canada, è prevista la presenza del presidente Usa Donald Trump, della presidente messicana Claudia Sheinbaum e del premier canadese Mark Carney. Trump, frustrato per non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace, si consolerà col Premio Fifa per la Pace che gli verrà consegnato dal presidente Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump

