Sorteggio Mondiale 2026 la diretta Si decide il possibile girone dell’Italia

New York, 5 dicembre 2025 - Al Kennedy Center di Washington oggi c'è il sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026. All'evento, che sarà seguito da milioni di persone in tutto il nel mondo, parteciperà anche il presidente Donald Trump. L'appuntamento è per le 11.40 di Washington (le 17.40 in Italia), quando dalle urne saranno estratti i gironi per le 48 nazionali partecipanti, con gli ultimi posti che saranno assegnati tramite playoff in primavera. E' il primo Mondiale di calcio ad essere ospitato da tre Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. I tre leader saranno presenti. Durante la cerimonia si esibiranno Andrea Bocelli e i Village People con "Y. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

