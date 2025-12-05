Sorteggio Mondiale 2026 la diretta Si decide il possibile girone dell’Italia
New York, 5 dicembre 2025 - Al Kennedy Center di Washington oggi c'è il sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026. All'evento, che sarà seguito da milioni di persone in tutto il nel mondo, parteciperà anche il presidente Donald Trump. L'appuntamento è per le 11.40 di Washington (le 17.40 in Italia), quando dalle urne saranno estratti i gironi per le 48 nazionali partecipanti, con gli ultimi posti che saranno assegnati tramite playoff in primavera. E' il primo Mondiale di calcio ad essere ospitato da tre Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. I tre leader saranno presenti. Durante la cerimonia si esibiranno Andrea Bocelli e i Village People con "Y. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Riunione di FIFA Legend nei giorni del sorteggio per il Mondiale e un incontro interista per il noto comico con Ronaldo - facebook.com Vai su Facebook
Star, attori e ct: lo show del sorteggio Mondiale. E a Trump un premio “di consolazione” per la pace Vai su X
Sorteggio Mondiali 2026, la diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming) e come funziona - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... ilmattino.it scrive
Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Da fanpage.it
Sorteggio Mondiale 2026, la diretta. Si decide il possibile girone dell’Italia - Si esibiranno Andrea Bocelli, i Village People e il duetto tra Robbie Williams e Nicole Scherzinger ... Riporta sport.quotidiano.net
LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Riporta gazzetta.it
Sorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Scrive italiaoggi.it
Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: dove vederlo in tv, fasce e come funziona - Perché a Washington si effettua il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Segnala fanpage.it