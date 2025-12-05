Sorteggio LIVE gironi Mondiale 2026 | l’Italia una X in quarta fascia
Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra non si affronterebbero fino alle semifinali in caso di successo dei rispettivi gruppi Oggi è il sorteggio day dei gironi del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. A Washington inizia a prendere forma il torneo che, per la prima volta, sarà a 48 squadre. Verranno utilizzate quattro urne, con ognuna di esse che conterrà i nomi di 12 Nazionali. Nella prima ci saranno i tre Paesi ospitanti, pre-assegnati rispettivamente ai gruppi D1, B1 e A1, oltre che le prime nove Nazionali nel ranking FIFA. Le prime 4, vale a dire Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra, saranno sorteggiate in modo tale che, in caso di successo nei rispettivi gironi, non si affronteranno prima delle semifinali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
